LADISPOLI – Nuova tappa con “Nati per leggere”, iniziativa per i bambini all’interno della biblioteca comunale. Lunedì prossimo saranno ben due gli appuntamenti: alle 09:45 con "I piccolissimi Nati per Leggere", letture dedicate ai bambini da 0 a 12 mesi ed alle famiglie in attesa. Nel pomeriggio, alle 16.30, con "Letture in fiore", letture dedicate a famiglie e bambini da 2 a 6 anni. Npl è il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare e ha come finalità quella di spiegare l'importanza della lettura in famiglia. «Leggere insieme al proprio bambino sin dalla più tenera età, e addirittura prima che nasca – sostengono gli organizzatori -, è un’abitudine che permetterà di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliorerà la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali».

La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca.

