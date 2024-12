Per le festività controlli speciali nei mercatini e nei luoghi di aggregazione. Oggi si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha definito le linee guida delle attività di vigilanza e prevenzione sul territorio in vista delle prossime festività natalizie. L’incontro, presieduto dal prefetto di Viterbo, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

In occasione delle festività, è stata pianificata l’attività di controllo del territorio nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti, con particolare riferimento a Viterbo. Saranno effettuati controlli mirati nei principali luoghi di aggregazione, nei mercatini natalizi e lungo le vie commerciali, con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e sicurezza. La polizia locale di Viterbo collaborerà attivamente, contribuendo, con le modalità che saranno condivise in un imminente tavolo tecnico presso la Questura, ad un’azione coordinata per tutelare il benessere della comunità. Particolare attenzione sarà poi riservata al contrasto dei furti in abitazione, con un’intensificazione delle attività investigative e dei pattugliamenti nelle aree residenziali della provincia. Grazie a un rafforzamento della sinergia tra le diverse forze di polizia, si punta a garantire un’efficace prevenzione.