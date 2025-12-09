Ha in casa quattro chili marijuana oltre ad hashish ed eroina e si scaglia contro i carabinieri per impedire la perquisizione.

I militari lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un ingente quantitativo di droga.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno bussato a casa dell’uomo.

Quest’ultimo ha fin da subito manifestato un atteggiamento ostile nei confronti dei carabinieri cercando di ostacolare l’accesso in casa, scagliandosi contro i militari e venendo bloccato a seguito di una breve colluttazione, durante la quale per fortuna nessuno ha riportato lesioni. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 4 chilogrammi di marijuana, suddivisa in buste e barattoli, nonché modeste quantità di eroina e hashish, insieme a tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Tutto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’Arma, che ha dato notizia solo ieri del fatto avvenuto lo scorso 13 novembre, sottolinea che “l’operazione conferma l’impegno costante dei carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.