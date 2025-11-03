I carabinieri hanno messo a segno due operazioni antidroga che hanno portato all’arresto di altrettante persone.

In particolare i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Civita Castellana, dopo una perquisizione domiciliare, hanno arrestato un marocchino di 21 anni.

I militari hanno rinvenuto, occultati in più punti dell’abitazione, circa 350 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche materiale vario per il confezionamento, tra cui bilancini di precisione, bustine in plastica e strumenti per il taglio, nonché quasi 15mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

A Corchiano i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di uno studente pakistano 18enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da un servizio attivato a seguito di alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per il continuo via vai di persone all’interno dei giardini pubblici.

Durante il controllo, il giovane ha manifestato un atteggiamento sospetto e nervoso, motivo per cui i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale che ha portato al ritrovamento complessivo di oltre 25 grammi di hashish suddivisi 25 dosi.

Dopo le formalità di rito, lo studente è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.