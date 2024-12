Una giornata caratterizzata da incidenti stradali quella di ieri nella Tuscia. A Viterbo in mattinana si è verificato uno scontro tra due auto all’altezza dell’incrocio tra via Pietro Vanni e via Lorenzo da Viterbo. Due persone sono rimaste ferite, una sembra in maniera grave.

Nel primo pomeriggio a Civita Castellana lungo via Terni, nei pressi del distributore Q8, un bus Cotral pieno di studenti si è scontrato con un furgone Gls (nella foto). Fortuntamente nessuno ha riportato ferite gravi.

In serata, sempre a Viterbo, lungo la circonvallazione Almirante un’auto è finita contro un guardrail e una ragazza è rimasta ferita anche in questo caso, sembra, in maniera non grave.