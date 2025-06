Aveva nascosto la cocaina nella cassetta dell'energia elettrica e in casa conteneva dispositivi per la ricerca delle microspie. Un 65enne di Faleria è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Faleria, dopo diversi giorni di controlli e accertamenti, nel corso di una perquisizione hanno scoperto e sequestrato 10 dosi di cocaina, pronte per essere vendute, abilmente occultate all'interno di una cassetta dell'energia elettrica. Sono arrivati ​​​​anche tre bilancini di precisione, due walkie-talkie, utilizzati per comunicazioni rapide, e una somma di 7.500 euro in contante, insieme a un dispositivo per la ricerca di microspie.

L'uomo, sorpreso a detenere i cipollotti di cocaina e tutto il materiale utile all'attività di spaccio, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Viterbo.