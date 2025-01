LADISPOLI – Nasce a Ladispoli la residenza “Elisabella”, la prima struttura socio-assistenziale per anziani in città. L’opera è stata inaugurata l’altro pomeriggio alla presenza del primo cittadino, Alessandro Grando e dell’assessore alle Politiche sociali di Palazzo Falcone, Gabriele Fargnoli. È situata in via Messico 5 e questa nuova realtà rappresenta un passo significativo per il territorio, offrendo servizi importanti in un ambiente moderno e accogliente. Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza di progetti simili , in questo caso di un privato, che rispondono alle crescenti esigenze di una popolazione sempre più avanti con l’età, e ha ribadito l’impegno del comune nel sostenere iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle persone più fragili. La residenza Elisabella offre una vasta gamma di servizi, tra cui le attività ricreative e socializzanti per favorire il benessere psico-fisico degli ospiti, piani assistenziali personalizzati e costante orientamento alle necessità di ogni individuo. Con il motto “Ogni momento conta. Scegli un posto dove sentirti a casa”, la struttura mira a diventare un punto di riferimento per le famiglie. Per i residenti del Messico è anche un modo per riqualificare lo stesso quartiere, visto che da anni quell’edificio era completamente abbandonato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA