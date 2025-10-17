FABRICA DI ROMA – Un'iniziativa all'insegna del rispetto, della civiltà e della sensibilità umana quella intrapresa dal Comune di Fabrica di Roma, che ha istituito ufficialmente un’area dedicata alla dispersione delle ceneri da cremazione all’interno del cimitero cittadino. Il provvedimento, approvato durante l’ultima seduta del consiglio comunale, rappresenta un passo significativo sia sotto il profilo normativo che simbolico.

Con questo nuovo regolamento, l’amministrazione comunale intende offrire ai cittadini un luogo che consenta di onorare le ultime volontà in modo sobrio e dignitoso, assicurando uno spazio aperto alla riflessione e al ricordo.

«Con l’approvazione del nuovo regolamento – ha dichiarato il sindaco Claudio Ricci – è stata realizzata all’interno del cimitero nuovo un’area apposita, intitolata “Il Giardino dei Ricordi”, destinata alla dispersione delle ceneri. Un luogo pensato per accogliere il dolore in forma silenziosa, ma anche per celebrare la libertà personale nella scelta del proprio destino post mortem, in linea con le pratiche sempre più diffuse nel Paese». L’area è situata nella parte inferiore del cimitero ed è delimitata da una struttura in muratura e calcestruzzo. Il giardino è accessibile ai visitatori in ogni momento, garantendo un ambiente di raccoglimento e rispetto, coerente con la spiritualità e l’intimità che tali momenti richiedono.

Esperienze simili sono presenti da tempo in grandi centri urbani come Roma, Milano e Torino. Tuttavia, l’adozione di questo strumento da parte di una realtà più piccola come Fabrica di Roma assume un significato particolarmente rilevante: testimonia la volontà di una comunità che guarda con attenzione ai diritti della persona, anche dopo la vita, e si impegna a offrire soluzioni concrete che rispondano a un’esigenza sempre più sentita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA