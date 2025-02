OSTIA - Rafforzare la cultura della legalità e del contrasto alle mafi: è questo l’obiettivo con cui nasce l’Osservatorio permanente sulla Legalità e l’Antimafia sociale, presentato in questi giorni a Ostia, presso la sede del Municipio X di Roma Capitale in Piazza della Stazione Vecchia 26.

L’Osservatorio è stato istituito con deliberazione n° 39 del 24 novembre 2023 è si vuole diventare un punto di riferimento per il territorio, un luogo di partecipazione attiva con funzioni consultive e propositive. Sarà costituito da una rappresentanza politica del Consiglio Municipale nella figura del Presidente e di tre consiglieri (due di maggioranza e uno di opposizione), vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti del corpo della Polizia Locale, dei sindacati CGIL, CISL e UIL, di un rappresentante delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

A guidare i lavori dell’Osservatorio sarà Federico Ruffo, lidense di nascita, giornalista e conduttore Rai, scelto all’unanimità per il suo impegno pluriennale nella lotta alla criminalità organizzata e per il suo profondo legame con Ostia.

Tra compiti principali del nuovo organismo, figurano: la collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni antimafia e antiracket, le scuole e le categorie produttive del territorio; la promozione di iniziative culturali e sociali per accrescere la consapevolezza sul fenomeno mafioso, sia a livello locale che nazionale; la valorizzazione delle attività economiche e del terzo settore che operano nel rispetto della legalità, attraverso forme di premialità e sostegno.

«L’istituzione di questo Osservatorio rappresenta un segnale forte e chiaro: nel Municipio X non c’è spazio per le mafie e per ogni forma di illegalità. Il nostro territorio non è solo quello raccontato dai fatti di cronaca, ma è fatto di cittadini onesti che credono nello Stato e nella giustizia. Oggi, con questa iniziativa, diamo loro una voce e uno strumento concreto per difendere il bene comune», ha dichiarato il Presidente del X Municipio Mario Falconi.

“Abbiamo scelto di affidare la presidenza a Federico Ruffo perché incarna i valori della lotta alla criminalità. La sua esperienza, la sua conoscenza del territorio e il suo coraggio nel raccontare la verità saranno un valore aggiunto fondamentale per questa nuova realtà. Il Municipio X ribadisce il proprio impegno nel sostenere politiche di trasparenza, sicurezza e sviluppo sociale, promuovendo percorsi di crescita culturale per le nuove generazioni e consolidando una rete istituzionale forte e coesa nella lotta alla criminalità», ha conclude il presidente Falconi.