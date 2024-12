ALDO NARDONE e Gaetano Fucito promossi a luogotenenti carica speciale.

Il 10 ottobre scorso, al comando provinciale dei carabinieri di Viterbo, il comandante provinciale colonnello Massimo Friano, ha personalmente consegnato i gradi di luogotenente carica speciale al luogotenente Aldo Nardone, comandante della stazione carabinieri di Canino e al luogotenente Gaetano Fucito, comandante del Nucleo operativo di Montefiascone. Aldo Nardone si arruola a 18 anni nell’Arma dei carabinieri come carabiniere ausiliario, dal 7 gennaio 1997 al 31 agosto dello stesso anno, frequenta il corso per allievi marescialli. Terminato il corso viene trasferito nel Viterbese presso la stazione carabinieri di Grotte Santo Stefano, in qualità di sottufficiale in sottordine. Dal dicembre 2005 al maggio del 2006 partecipa in Iraq alla Missione di pace Antica Babilonia. Nel 2008 assume il comando della stazione carabinieri di San Martino, per poi assumere quello della stazione di Canino dal 2013. Il luogotenente Gaetano Fucito, è giunto a Montefiascone le lontano 1994 dopo una lunga e formativa esperienza maturata in Sardegna nella provincia di Nuoro, all’epoca zona calda per via dei sequestri di persona. Arriva poi a Montefiascone, e dopo un’esperienza decennale presso la stazione carabinieri viene trasferito all’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone, assumendone il comando nel lontano 2011. Dall’aprile 2024 è il comandante del Nucleo operativo della compagnia di Montefiascone. Occorre sottolineare come il Luogotenente abbia svolto e svolga un lavoro encomiabile nel garantire alla cittadinanza la sicurezza e la tranquillità.

«Ai neopromossi luogotenenti vanno gli auguri del comandante provinciale Massimo Friano, con l’esortazione a continuare nel loro sempre impeccabile lavoro, al servizio della comunità e della legalità», si legge nella nota dei carabinieri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA