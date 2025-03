SANTA MARINELLA – È stato presentato questa mattina alla Casina Trincia, l’intenso programma delle manifestazioni relative alla festa del Patrono, San Giuseppe, che si terrà dal 19 al 23 marzo. Presenti per l’amministrazione comunale, il sindaco Pietro Tidei, il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, le consigliere Paola Fratarcangeli e Caterina Frezza. Sono intervenuti Cristian Viola della Pubblimondo, la società che si è aggiudicata il bando per l’organizzazione della festa, i rappresentanti della Compagnia Percuoco e dell’associazione MadMusicLove, tra i partner che hanno curato alcune iniziative previste nei prossimi giorni. Il programma prevede vari appuntamenti che si terranno in via della Libertà, a Piazza Civitavecchia e a Piazza Trieste. Le giostre saranno invece piazzate nell’area dell’Arena Lucciola, per lasciare libero il parcheggio dell’Ex Fungo. «Voglio prima di tutto ringraziare le associazioni che hanno collaborato attivamente alla realizzazione della festa - ha detto il sindaco Pietro Tidei - Quest’anno ci sarà un cartellone molto ricco di avvenimenti, che mette insieme la parte religiosa e quella laica. Insieme al parroco abbiamo allestito questo evento che, in pratica, apre la stagione primaverile a Santa Marinella. Ci saranno molti eventi, le giostre, i mercatini, gli spettacoli, la musica ed ovviamente anche degli appuntamenti religiosi. E poi spettacoli di balli caratteristici sardi che, per la prima volta, saranno protagonisti nella nostra città. Porteremo quindi momenti di cultura sarda, in una città dove i sardi sono sempre stati una componente importante della vita sociale. Risveglieremo i loro ricordi e le loro tradizioni». L’assessore Vinaccia, ha voluto sottolineare che l’edizione di quest’anno è frutto di un lavoro collegiale. «Per questa edizione, la festa, ha avuto un’implementazione di risorse economiche che ha consentito di ampliare il programma. Tanta musica che spazierà dal maestro Josep Solè Coll, primo organista della Basilica Papale in Vaticano, alla rassegna dei giovani gruppi musicali del territorio, i Kyber, i Mojo, i June, quindi la banda Uniti per La musica e la Street Band. Insomma, tanti appuntamenti da non perdere». Ha poi preso la parola il presidente Emanuele Minghella. «È un ritorno alla festa tradizionale – dice Minghella - con le luminarie, gli stand gastronomici, il mercato dell’artigianato. Con lo spettacolo del gruppo folkloristico sardo rendiamo omaggio a parte della storia dell’origine dei nostri cittadini. Spazio anche alla solidarietà per sostenere iniziative a scopo benefico». Mercoledì 19, giorno della ricorrenza del Santo, è dedicato alle celebrazioni religiose con la Messa alla chiesa di San Giuseppe, quindi la recita del vespro pomeridiana e la processione per le vie del centro, in serata il concerto della banda e lo spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico e lo spettacolo di cabaret in piazza Trieste. Giovedì 20 alle 18.30 concerto d’organo della chiesa di San Giuseppe, con il maestro Josep Sole Coll. Per i giovani, l’appuntamento è con Dj set curato in Piazza Trieste. Venerdì 21 alle 16, esibizioni delle scuole di danza e alle 20.30 il concerto live tribute a Pino Daniele. Sabato 22 spettacolo del Gruppo Folkloristico Sardo, polentata di solidarietà e alle 19 concerti live di Kyber, Mojo e Jun e a seguire Dj Set di Garbex organizzato dalla MadMusicLove. Domenica mattina pedalata di solidarietà organizzata da Mtb Rafarider e il gruppo ciclistico. Il Gruppo Scout ha invece organizzato giochi in spiaggia alle 10 e a seguire consegna del Dae donato alla parrocchia e benedizione dei nuovi mezzi della Protezione Civile. Nel pomeriggio alle 16.30 presso la Sala Flaminia lo spettacolo comico della Compagnia Percuoco e di Nduccio, un simpatico cabarettista e musicista proveniente da Zelig. La manifestazione si chiuderà con la Black Brass Band nelle vie del centro.

