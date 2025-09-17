SANTA MARINELLA - «Il Museo civico comunale del Castello di Santa Severa è stato costretto a chiudere i battenti a causa della mancanza d'acqua, un disservizio che persiste nonostante le segnalazioni tempestive da parte della società di gestione dei servizi museali, indirizzate agli uffici comunali, al sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e alla consigliera Partito democratico delegata al Castello Paola Fratarcangeli.

Nonostante le ripetute sollecitazioni, non è stato preso alcun provvedimento per risolvere la situazione». I consiglieri comunali di centrodestra martedì mattina hanno presentato un'interrogazione urgente per richiedere «spiegazioni sulle cause di questo disservizio e sulle azioni che saranno adottate per ristabilire la normale fruizione del Museo».

«Nello specifico - hanno chiesto i consiglieri di centrodestra - chiediamo al sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, di intervenire immediatamente per risolvere la situazione, inviando autobotti d'acqua per garantire la funzionalità del Museo e di risolvere tempestivamente la situazione, tenendo conto che il protocollo d'intesa siglato tra Comune e Regione Lazio prevede all'art. 2 che "il Comune assumendosi la disponibilità degli spazi museali si obbliga ad adottare ogni provvedimento atto a garantire la sicurezza dei visitatori e del personale ivi impiegato, nonché a garantire la conservazione e la manutenzione del bene in uso accollandosi le relative spese"».

«La chiusura del Museo rappresenta un danno per la comunità e per i turisti - concludono - che visitano il nostro territorio. È fondamentale che l'amministrazione comunale agisca con rapidità ed efficacia per risolvere questo problema e garantire la normale fruizione dei servizi culturali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA