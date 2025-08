CERVETERI – Ancora un bilancio in attivo per la Multiservizi Caerite, la municipalizzata del comune di Cerveteri. Nell’assemblea dei soci svoltasi mercoledì 30 luglio è stato approvato il bilancio d’esercizio 2024, che chiude con un utile netto pari a 15.549 euro, in linea con il risultato positivo dello scorso anno. Un dato che testimonia la tenuta economico-finanziaria dell’azienda pubblica e il buon lavoro di gestione portato avanti negli ultimi anni. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Elena Gubetti, che ha evidenziato come il risultato sia frutto di un’azione condivisa tra Comune e municipalizzata, resa possibile anche dall’attivazione della sesta farmacia comunale, che ha incrementato in modo significativo il fatturato. A questo si sono aggiunti il contenimento dei costi, l’ampliamento dei servizi gratuiti alla cittadinanza e una gestione attenta e trasparente delle risorse. «Il bilancio approvato conferma la bontà del modello organizzativo e gestionale adottato – ha dichiarato Gubetti – e dimostra che anche una realtà pubblica, se ben guidata, può essere efficiente, sostenibile e generare valore per la comunità. Il merito va all’intero team della Multiservizi e soprattutto all’Amministratore Unico Remo Tagliacozzo, che ha lavorato con professionalità, visione e dedizione». Proprio l’assemblea di fine luglio ha segnato anche l’ultimo atto ufficiale del dottor Tagliacozzo alla guida della società, a seguito della sua partecipazione a un concorso pubblico che lo porterà ad assumere un nuovo incarico. «Lo ringrazio di cuore – ha proseguito la sindaca – per quanto ha fatto per Cerveteri: ha rappresentato un valore aggiunto per la nostra amministrazione, gestendo con competenza anche passaggi delicati come la chiusura delle partecipate in liquidazione». Tra gli interventi più significativi portati avanti da Tagliacozzo vi è infatti l’azzeramento delle posizioni debitorie di Ambiente Caerite e Trasporti Caerite, le due società partecipate da tempo poste in liquidazione. «Un percorso complesso – ha aggiunto Gubetti – che abbiamo voluto fortemente e che oggi ci permette di guardare con maggiore serenità al futuro delle nostre partecipate». Con la conclusione del mandato dell’Amministratore Unico, la giunta Gubetti ha avviato le procedure per la nomina del successore. I termini per la presentazione delle candidature si sono chiusi nei giorni scorsi e nelle prossime settimane si procederà con la valutazione dei profili per selezionare la nuova figura che guiderà la Multiservizi Caerite. Infine, il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento anche al revisore dei conti Andrea Di Veroli, al Collegio dei Sindaci presieduto dalla dottoressa Ilaria Sterpa, con Carmencita Visone e Mario Carbonari, per il supporto e la costante presenza tecnica, e all’assessore al Bilancio Alessandro Gazzella.

