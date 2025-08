CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri, nella suggestiva cornice serale della Piscina Centumcellae, una serata davvero speciale: un concerto dei bravissimi allievi della Scuola di Canto "Lorena Scaccia" a favore dell'associazione Adamo, organizzata con passione e cura da Marina e Francesca. Un evento riuscitissimo, che ha unito musica, solidarietà e convivialità sotto il cielo stellato di Civitavecchia, regalando emozioni autentiche a tutti i presenti.

La serata è iniziata con una ricca cena dal titolo ironicamente musicale: “Penne sinfoniche (all’arrabbiata)” e “Grigliata in Sol maggiore”, un menù abbondante e delizioso che ha messo tutti d’accordo grazie al talento dello chef e della cuoca, al servizio rapido ed efficiente e alla cortesia dello staff della piscina.

Una cornice elegante e accogliente che ha fatto da perfetto scenario al cuore pulsante dell’evento: il concerto. Sul palco si sono alternati, uno dopo l’altro, gli straordinari cantanti della scuola “Lorena Scaccia”, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico con interpretazioni intense e sincere. Ha presentato e guidato la serata con garbo, ironia e competenza Angelo Lucignani, presidente della scuola e vicepresidente dell’associazione Adamo, vero pilastro dell’iniziativa e figura di riferimento per l’intero progetto. Il concerto ha visto esibirsi artisti di tutte le età, ciascuno con il proprio stile e la propria personalità.

Si sono distinti: Maurizio Di Pietrantonio e Lucia Bifari, coppia affiatata nella vita e sul palco, capaci di trasmettere emozione e armonia; Naieli Bagnati, la più giovane tra i cantanti, scatenata e magnetica, ha conquistato tutti con la sua energia; Andrea Gualtieri, dotato di una bella voce e di una naturale presenza scenica da vero frontman; Francesca Bomboi, esperta e raffinata, impeccabile nelle sue interpretazioni; Filiberto Caprio, diciassettenne dalla voce calda e profonda, un “gigante buono” con la grande capacità di toccare i cuori mentre interpreta i brani; Alisia Lucignani, dalla voce tecnica e potente, capace di creare magia: ogni volta che canta è impossibile non emozionarsi e non sentire i brividi; Mattia Sgriscia, ormai ottimo musicista e cantautore professionista, ha presentato un brano inedito scritto da lui emozionante e riflessivo; Ginevra D’Antini, bellissima e giovanissima promessa dal grande talento; Patrizia Luciotti, potente e graffiante, con una voce soul che colpisce e che trascina; Alessia Tassi, dolce e intensa, ha dedicato il brano “Io che amo solo te” all’emozionatissima madre; Andrea Lucignani, giovane talento “figlio d’arte”, che ha chiuso il concerto con una performance brillante. Durante l’evento, Angelo Lucignani ha rivolto un commosso ringraziamento ai 90 e oltre partecipanti, ai volontari e autisti dell’Adamo, e allo staff della Centumcellae per la disponibilità e la generosità dimostrate. Ha ricordato con forza la missione dell’associazione Adamo, da anni impegnata a fianco dei malati oncologici del territorio, offrendo trasporti gratuiti, supporto pratico e umano, e promuovendo campagne di sensibilizzazione e prevenzione.

Lucignani ha anche ribadito l’urgenza dell’attivazione della radioterapia all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, un servizio ancora assente che costringe i pazienti del comprensorio a lunghi e faticosi viaggi quotidiani verso Roma o Viterbo. «È inaccettabile – ha dichiarato – che nel 2025 non ci sia ancora questo servizio essenziale nella nostra città. Continueremo a far sentire la nostra voce, per garantire dignità e cure adeguate a tutti».

Una serata, dunque, che è andata oltre la musica, oltre la cena: un’esperienza corale di amicizia, solidarietà, talento e impegno civile. Un evento che ha saputo parlare alla mente e al cuore, proprio come fa da sempre l’Adamo. E come sanno fare le persone che si mettono a disposizione degli altri con passione e generosità.