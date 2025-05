CERVETERI – Multe a raffica della Polizia locale di fronte al cimitero di via dei Vignali. Primo Maggio indigesto per molti turisti che hanno scelto le Cascatelle come meta per una scampagnata o una escursione e si sono ritrovati con un verbale sul proprio tergicristallo al ritorno. Decine le contravvenzioni dei vigili urbani di Cerveteri nei confronti di altrettanti automobilisti che hanno lasciato le rispettive vetture fuori dagli stalli. Non ci sono molti posti e per chi deve raggiungere quei sentieri naturali l’area del camposanto è la soluzione più facile. «Non davano fastidio a nessuno – critica la signora Daniela pubblicando anche un video social con tutte le auto multate – e non c’era alcun passaggio veicolare che poteva creare problemi. Così viene trattato chi arriva in questo posto che sta morendo». Si riaccende dunque la discussione come ogni anno. Il Comune pretenderebbe che residenti e villeggianti parcheggino in una zona molto più distante del cimitero. C’è chi propone l’istituzione delle navette. Non è andata meglio sulla costa secondo il giudizio di alcuni cittadini. «Si è aperta la stagione estiva a Campo di Mare – segnala Maurizio - con un evidente problema: le spiagge non erano pronte perché sporche dappertutto. Sembrava la terra di nessuno con la gente che si lamentava della mancanza addirittura di fontanelle per rinfrescarsi o servizi wc».

