S. MARINELLA - Il gruppo territoriale intercomunale del Movimento 5 Stelle di Ladispoli e Santa Marinella comunica l’elezione dei nuovi vertici, avvenuta nel corso dell’assemblea degli iscritti tenutasi il 6 dicembre a Ladispoli. A guidare il Gruppo territoriale per il prossimo mandato sarà Giancarlo Civitella (Ladispoli), eletto responsabile. Al suo fianco, nel ruolo di vicerappresentante, è stato scelto Massimo Padroni (Santa Marinella). La nuova squadra avrà il compito di rafforzare la presenza del Movimento sul territorio, promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e sostenere iniziative dedicate all’ambiente, alla legalità, ai diritti sociali e alla trasparenza amministrativa. Nel ringraziare i facilitatori uscenti per il lavoro svolto, il Gruppo Territoriale rivolge un invito alla cittadinanza tutta. Come narra la antica favola africana del colibrì: durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano spaventati, un piccolo colibrì volava avanti e indietro portando nel becco poche gocce d’acqua dal ruscello. Gli altri animali, increduli, gli chiesero cosa pensasse di ottenere con una quantità così minima d’acqua. Il colibrì rispose: “Faccio la mia parte.” Con questo spirito, il Movimento 5 Stelle Ladispoli – Santa Marinella invita ciascuno a fare la propria parte, a partecipare, proporre e contribuire: perché ogni gesto, anche il più piccolo, può aiutare a costruire il cambiamento di cui il territorio ha bisogno.