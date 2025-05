TARQUINIA - La Polizia locale di Tarquinia ha intensificato i controlli serali contro lo spaccio e l’abbandono di rifiuti nel centro storico di Tarquinia. L’attività è svolta in collaborazione con i Carabinieri e il Commissariato di Polizia. I controlli riguardano soprattutto le ore serali e notturne nel centro storico della città, con l’obiettivo di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e il conferimento irregolare dei rifiuti. Sul fronte dello spaccio di droga, le operazioni, condotte sia da agenti in uniforme che in abiti civili, hanno già portato all’identificazione di numerose persone trovate in possesso di stupefacenti. Nei casi accertati, le forze dell’ordine hanno proceduto al deferimento alla Prefettura di Viterbo e, per le situazioni più gravi, alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente. Sul fronte dell’abbandono dei rifiuti, la Polizia locale ha sorpreso diversi cittadini nell’atto di conferire rifiuti in modo non conforme. Sono state elevate numerose sanzioni amministrative, a testimonianza del costante impegno dell’amministrazione comunale verso il decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alle attività commerciali: sotto il coordinamento del comandante della Polizia locale, Nicola Fortuna, e degli ufficiali incaricati, sono state effettuate verifiche mirate nei locali pubblici, soprattutto in occasione di eventi con musica, per verificare il rispetto delle normative vigenti. Il sindaco Francesco Sposetti e il comandante Fortuna assicurano che i controlli proseguiranno in maniera costante e coordinata, con un rafforzamento nei fine settimana, per garantire sicurezza, ordine pubblico e decoro cittadino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA