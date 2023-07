Il mondo dello sport nella Tuscia è in lutto per la morte di Marco Costanzi, calciatore 24enne di Vasanello, che si è spento venerdì sera a causa di una malattia. Una morte prematura che ha lasciato tutti sgomenti e sotto shock.

Il ragazzo aveva militato in diverse squadre che ora lo piangono. « Tempo, il tuo, troppo breve, ma che ha reso coscienti tutti noi di come si potesse affrontare la vita, lottando istante dopo istante, ostacolo dopo ostacolo - scrive l’asd Vasanello - Sarà il tuo ricordo ad essere un faro nella tempesta, una mano tesa verso un’altra, una spalla su cui poggiarsi, per far tesoro di tutto quello che in questa tua esistenza ci hai donato». «Notizie così non possono avere un aggettivo che le descriva - commenta l’asd Ortana calcio 1919 -, il dolore per la morte di un ragazzo di 24 anni è incommensurabile. Ciao Marco Costanzi. Ti ricorderemo così, felice in maglia biancorossa, con il tuo numero 11 sulle spalle, qualche anno fa, tra gli allievi dell'Ortana. Pur attoniti per questa notizia ci uniamo al dolore del padre Lanno, di tutti i suoi cari e quanti hanno avuto il privilegio troppo breve di condividere i tuoi giovani passi».

Cordoglio anche dalla sportiva Favl Cimini che piange la scomparsa giovane 24enne «che qualche anno fa vestì anche la maglia della allora Viva Calcio».

Tra gli altri l’Atletico Cimina scrive: «Purtroppo una bruttissima notizia oggi ci sconvolge Marco Costanzi ragazzo 24enne che qualche anno fa ha vestito la maglia della Asd Canepinese ci ha lasciato Tutta l’atletico Cimina si stringe al dolore dei familiari». I funerali si terranno domenica 23 alle 9 nella chiesa di Santa Maria.