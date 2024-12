CERVETERI - Ballerino messicano colto da malore ieri pomeriggio mentre si esibiva in piazza Santa Maria, a Cerveteri, nell’ambito degli eventi in programma per il Festival Etrusco dell’inclusione e dell’integrazione.

Il ballerino, trasportato in eliambulanza presso il Policlinico Gemelli di Roma, sarebbe deceduto poco dopo.

L’amministrazione comunale della sindaca Elena Gubetti ha annullato tutti gli eventi in programma per oggi.

«È con profonda tristezza che comunichiamo l'annullamento degli eventi previsti per la giornata di oggi, ultima giornata del 4° Festival Etrusco dell'Inclusione e dell'Integrazione - la nota dell’amministrazione comunale - A seguito della tragica scomparsa di uno dei partecipanti delle compagnie intervenute alla festa multiculturale di ieri, abbiamo deciso di annullare tutte le attività odierne in segno di rispetto e cordoglio per i famigliari della vittima».

«Il nostro pensiero - ha aggiunto la sindaca - va ai famigliari e agli amici in questo momento di dolore. Siamo vicini a loro con tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Vi ringraziamo per la comprensione e il supporto in questo momento difficile».

Polemiche sollevate da Bruna Di Berardino: «Il malore è stato causato dai 50 gradi che si percepivano nelle case grifoni e ancora di più sul palco. Il ballerino è deceduto subito, non in ospedale, in ospedale hanno potuto soltanto confermare il decesso. La sindaca e l'organizzatore hanno fatto proseguire il festival. Un festival privo di autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, perché piazza Santa Maria è area demaniale. Ma la Battafarano sono 15 anni che non chiede la necessaria autorizzazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA