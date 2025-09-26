È morto all’età di è spento all’età di 77 anni Ettore Muffo, presidente della sezione dell’Anpi di Civita Castella. Cordoglio è stato espresso anche dal consigliere regionale, Enrico Panunzi. «Infermiere e sindacalista - lo ricorda - ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori e dei malati, distinguendosi a livello provinciale, regionale e nazionale nella Cgil, nel settore della sanità pubblica. Professore all’Università del Gemelli, fondatore e membro onorario dell’Associazione italiana terapisti occupazionali, ha saputo coniugare la sua sfera professionale con l'impegno sociale, sempre a tutela della dignità delle persone. Nella sua lunga militanza politica, dal Partito comunista ai Ds e al Pd, ha ricoperto incarichi di rilievo e, con lo stesso spirito, ha fondato e guidato l'Anpi di Civita Castellana, trasformandola in un punto di riferimento culturale e civile per l'intera comunità. Instancabile divulgatore della Costituzione, dell’uguaglianza e dei valori della pace, Ettore ha condotto battaglie fondamentali per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica, interpretando la politica come servizio e testimonianza. Un mio ricordo personale risale al 1995 - prosegue Panunzi - quando fui eletto Presidente del comitato ristretto dei sindaci per la sanità: da quel momento è stato un pungolo propositivo e costante per la difesa della sanità pubblica e dei più deboli. La sua voce, chiara e ferma, è stata guida e stimolo per più generazioni, capace di trasmettere con coerenza e passione l’attualità dei valori dell’antifascismo e della democrazia».