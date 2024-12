CIVITA CASTELLANA - Si è spento questa mattina Arnaldo Picchetto, presidente del circolo anziani e coordinatore provinciale dell’associazione Ancescao.

«Un’altra triste notizia ci ha raggiunti: purtroppo ci ha lasciato il presidente del circolo anziani Centro storico, Arnaldo Picchetto, coordinatore provinciale dell’associazione Ancescao». Così, il sindaco Luca Giampieri. «I più giovani - aggiunge - lo ricordano con affetto come instancabile riferimento per tutti i nostri cari nonni da tempo immemore, ma Arnaldo aveva rivestito negli anni gli importanti ruoli sindacali di segretario della Camera del lavoro di Civita Castellana, presidente provinciale della Cgil e assessore al personale e bilancio della provincia di Viterbo. Rivolgo un affettuoso abbraccio alle sue adorate figlie Roberta ed Erina e le più sentite condoglianze a tutte le persone care. Ciao Arnaldo, che la terra ti sia lieve».

«Ho conosciuto Arnaldo che ero giovanissimo, lui un amministratore di vecchia data, io appena laureato. La cosa che mi colpì da subito era la sua capacità di ascoltare, di voler comprendere a fondo dinamiche e situazioni, senza mai assumere un approccio paternalistico. Era a pieno titolo il padre nobile del nostro circolo, non per l’età ma per la sua capacità di parlare sempre e solo di quello che unisce. Di cercare il buono in tutte le situazioni. Di utilizzare la sua esperienza per ragionare al futuro, mai al passato». E’ questo il ricordo di Simone Brunelli, consigliere comunale Pd. «Con lui se ne va non solo un nonno acquisito, ma soprattutto un pezzo di storia della nostra comunità politica e della nostra città. Un’eredità preziosa che cercheremo di portare avanti con impegno e passione, come avrebbe voluto. Un abbraccio a Irina e Roberta e ai nipoti di cui era super orgoglioso», conclude Brunelli.

