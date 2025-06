MONTALTO DI CASTRO - Giornata ricca di emozioni e condivisione. «In occasione delle celebrazioni del 2 giugno - spiega la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli - abbiamo voluto rendere omaggio al nostro caro Amerigo Longarini con un suggestivo lancio del tricolore, effettuato dal colonnello Paolo Filippini. Un momento toccante, che ha profondamente commosso tutti i partecipanti». Alla cerimonia erano presenti la Fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina, le forze dell’ordine e numerose associazioni di categoria.

«È stata una giornata intensa, vissuta nel segno del ricordo e dell’unità nazionale - ha commentato la sindaca - L’evento ha ricevuto un’accoglienza calorosa anche da parte dei Centri Anziani Ancescao, riuniti nel nostro comune in occasione del Raduno dei centri anziani della Maremma Laziale. È stato un grande onore incontrare il presidente regionale Ancescao, Giuseppe Pascale, e la presidente provinciale di Viterbo, Rosalba Monaco, con i quali abbiamo condiviso e valorizzato l'importanza del ruolo dell’associazione, tanto a livello locale quanto nazionale. Per questa splendida giornata, sono doverosi e sentiti i ringraziamenti a Manuela Venturelli e a tutta l’Anpdi (Associazione nazionale paracadutisti d’Italia), ai bersaglieri della sezione Montalto-Pescia, al comitato Arcipretura e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento speciale. Un ulteriore ringraziamento va al Centro Diurno Anziani di Montalto di Castro e al Centro Diurno Anziani di Pescia Romana, rappresentati dai rispettivi presidenti Mario Sisti e Angelo Adagio, per l’invito e per l’impegno nel rendere possibile questo prezioso momento di aggregazione. Grazie di cuore anche ai direttivi dei due centri per l’impeccabile organizzazione, a Gennaro Ambrosio, Luisa Di Mauro e Danila Brozzini per il loro prezioso contributo alla realizzazione del pranzo, e a Simone Festarelli, per il fondamentale supporto fornito durante tutto il raduno».

