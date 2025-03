MONTALTO - La Fondazione Solidarietà e Cultura onlus esprime il proprio sincero ringraziamento a tutti i cittadini e sostenitori che hanno contribuito con generosità alla raccolta fondi 2024/2025 dedicata alla campagna Telethon "Cuori di cioccolato".

Per il sesto anno consecutivo, operatori e utenti del centro socio riabilitativo "Maratonda", animati da un encomiabile spirito di servizio, hanno presenziato con entusiasmo il mercato settimanale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La loro dedizione e il loro impegno hanno permesso di sensibilizzare la comunità locale sull'importanza cruciale della ricerca biomedica per la cura delle malattie genetiche rare, una causa per la quale i ragazzi del centro sanno esprimere tutta la loro capacità di donare al prossimo.

L'iniziativa si è concretizzata in un caloroso scambio di sorrisi, nella diffusione dei simbolici cuori di cioccolato, in gesti di affetto e nella condivisione di candele di speranza e solidarietà. La partecipazione al vivace contesto del mercato cittadino ha rappresentato un'ulteriore opportunità per la Fondazione di sentirsi parte integrante di una comunità più ampia, unita nel sostegno a enti meritevoli come Telethon, il cui operato infonde fiducia in un futuro migliore per molti. https://www.fondazionesolidarietaecultura.it/maratonda-per-telethon/

I risultati della raccolta fondi testimoniano la generosità della comunità: sono stati raccolti complessivamente 698 euro, grazie al contributo di 50 donatori unici. La Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus ringrazia sentitamente ognuno di loro per il loro prezioso gesto di solidarietà ed esprime inoltre particolare apprezzamento per coloro che hanno scelto di effettuare un'erogazione liberale direttamente a favore della Fondazione.

Con l’occasione la Fondazione rinnova l'invito a coloro che volessero offrire un contributo diretto alla Fondazione Solidarietà e Cultura e a consultare la pagina dedicata alle donazioni: https://www.fondazionesolidarietaecultura.it/dona/.

