MONTALTO . Anche il Comune di Montalto di Castro è stato ieri pomeriggio in audizione in Regione Lazio.

Per il Comune di Montalto di Castro il porto turistico è una infrastruttura strategica che porterà al rilancio del comparto marittimo e turistico del territorio.

«Un’opera - dicono dalla giunta Socciarelli - sulla quale l’amministrazione comunale sta lavorando per concretizzare un progetto che avrà importanti ricadute sia per quanto riguarda la mobilità sia lo sviluppo turistico-economico».

«La realizzazione di un porto - afferma la sindaca Emanuela Socciarelli - comporterà necessariamente una riqualificazione in sinergia tra più attori del settore dei trasporti, a partire dalla rete ferroviaria e la viabilità interregionale. Questo è il primo degli incontri che si terranno, fondamentali per stilare una proposta concreta e sostenibile per il futuro di Montalto di Castro e Pescia Romana».

In audizione l’architetto Marco Guarisco, responsabile del settore Urbanistico del Comune di Montalto di Castro, ha chiesto di poter progettare il porto con due soluzioni alternative, una per ciascuna delle rive del fiume Fiora e non solo per quella sinistra. «Il Comune sta predisponendo lo studio di fattibilità per due ipotesi -spiega l’architetto Guarisco – poi gli enti preposti decideranno quale sarà la soluzione più adeguata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA