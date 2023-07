MONTALTO DI CASTRO - Le Pink Ladies di Montalto di Castro insignite “Blu Ambassador” nell’ambito del progetto Bluetour, promosso da Italian Blue Tour e dalla Lega Navale Italiana - delegazione Università Tor Vergata, che vede coinvolti anche il Comune di Montalto di Castro in un viaggio attraverso i porti italiani per narrare la bellezza e la ricchezza del patrimonio costiero. Alla cerimonia nel porto turistico di Ostia, il 6 luglio scorso, era presente il delegato al turismo Emanuele Miralli che ha confermato l’importanza di promuovere il territorio anche attraverso progetti che vedono coinvolte organizzazioni ed enti comunali. Il titolo di “Blu Ambassador” alle Pink Ladies è stato consegnato da Sabrina Busato, presidente della Federazione Europea itinerari storici culturali e turistici, entusiasta del lavoro svolto dalle stesse Pink Ladies il 30 giugno scorso. Il tutto nell’ambito del progetto “Storie e Sapori, dalla rete al pescatore”, in cui le Pink hanno realizzato un quadro con cristalli di sale in omaggio alla Madonna dello Speronello, nel workshop che l’amministrazione comunale è impegnata attraverso una serie di incontri per far conoscere le attività culinarie del territorio. «Le Pink Ladies - commentano la sindaca Emanuela Socciarelli e il delegato al Turismo Miralli - agiscono come catalizzatori di cambiamento sociale. Attraverso il loro impegno in progetti stanno lavorando per migliorare la qualità della vita per tutti i loro concittadini. Sono un gruppo di persone meravigliose che ci ricordano che ognuno di noi ha il potere di fare una differenza, indipendentemente dalle nostre risorse o dalla nostra posizione sociale. Siamo felici che hanno ottenuto questo riconoscimento».