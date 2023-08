La salma del ventenne annegato nel lago di Bolsena il giorno di Ferragosto, dopo essersi tuffato dal pedalò, è già stata restituita alla famiglia. La Procura non ha ritenuto necessario l’esame autoptico e, presto, la salma di Mohamed Fall tornerà in Senegal, il suo paese di origine. Dopo il riconoscimento, il corpo è stato restituito alla madre e poi verrà trasferito in Senegal. Il giovane era molto conosciuto e benveluto nel capoluogo, dove viveva, e in molti sui social hanno lasciato messaggi di cordoglio per la tragica morte del ragazzo.

