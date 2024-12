LADISPOLI - Non solo senso unico in via dei Delfini, ma anche in via dell'Ippocampo. È questa la "strada" che starebbero tracciando dal palazzetto comunale per ridefinire la viabilità nel quartiere di Palo dopo la riasfaltatura delle strade. In via dei Delfini il manto straadale è stato rifatto solo a metà per salvaguardare la presenza dei pini a bordo carreggiata e sul marciapiede lato bosco.

Fresarne le radici infatti avrebbe potuto comprometterne la stabilità. E così, con l'asfalto solo a metà, la necessità di cambiare i sensi di marcia. Si potrà procedere solo in direzione del lungomare di Marina di Palo.

Stessa sorte toccherà a via dell'Ippocampo. Una decisione che però poco piace ai residenti e commercianti del quartiere che hanno deciso di avviare una raccolta firme per contrastare la decisione del Comune. Secondo i promotori dell'iniziativa la nuova viabilità potrebbe andare a creare «seri problemi per il traffico». L'ordinanza è già pronta sul tavolo come spiegato dal comandante della Polizia locale, Sergio Blasi. Ma da palazzo Falcone si stanno studiando anche altre possibilità come ad esempio quella di percorrere il lungomare Marina di Palo «al contrario, scendendo dal ponte Navarra». Ma in questo modo «si creerebbero tanti disagi nei pressi della rotatoria - ha spiegato Blasi - soprttutto per i mezzi più grandi come gli autobus». Insomma, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire quale provvedimento sarà preso.

