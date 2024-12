TARQUINIA - Si aprono le porte di Sanremo per la giovane e talentuosa Martina maggi, in arte Moà, che ha conquistato il podio alla quindicesima edizione del concorso “Music for Change”, prestigioso premio musicale europeo a sfondo civile promosso dall’associazione “Musica contro le mafie”. La finale si è svolta sabato al teatro Rendano di Cosenza e Martina ha ottenuto anche la menzione speciale del Club Tencoche le permetterà di aprire le porte del Festival di Sanremo.

«Sono immensamente grata per questo riconoscimento. – lspiega sui social Moà – ‘Music for Change’ rappresenta un’opportunità unica di mettere in luce storie che meritano di essere raccontate attraverso la musica. Collaborare con un team di professionisti così eccezionali e ricevere il sostegno di una giuria così rispettata è stato fondamentale per il mio sviluppo artistico».

