LADISPOLI – È ormai tutto pronto per kermesse che andrà in scena nella cornice all’aperto di piazza Roberto Rossellini a partire dalle 21:30 di questa sera e anche domani alla stessa ora. Un appuntamento all’insegna dell’eleganza e del talento con il pubblico che assisterà a sfilate di ogni genere. Oltre ai titoli principali di Miss e Mister Ladispoli, saranno assegnatele le fasce di Miss Ladispoli Over 40 e Miss Ladispoli Curvy, a testimonianza di un evento che vuole celebrare la bellezza in tutte le sue forme. E, come da tradizione, saranno assegnate anche le corone speciali Miss Cinema e Miss Moda, valide per tutte le categorie. Ai vincitori assoluti andranno diversi premi tra viaggi e altri regali offerti dagli sponsor. «Anche quest’anno il concorso è collegato al prestigioso circuito internazionale World Top Model – evidenzia Alessandra Fattoruso, referente dell’associazione Tamà e organizzatrice - sotto la direzione del patron Fiore Tondi che tra l’altro sarà presente in giuria. Selezionerà alcune partecipanti per la finale nazionale in programma nel Salento, dove le modelle vivranno una settimana da protagoniste. Le migliori avranno poi accesso alla finale mondiale che quest’anno si svolgerà in Cina». Le coreografie saranno firmate dalla maestra di ballo Aurelia Realgar, mentre le musiche curate da Valeria e Mauro Lanza. Riprese video invece affidate a Giacomo Iacolenna e foto a Ivano Lucarelli. A condurre la serata la stessa Fattoruso affiancata dall’attore Vincenzo Della Corte. «Si prevede una grandissima partecipazione per Miss Ladispoli e Miss Ladispoli Over 40 – aggiunge Fattoruso - segno che il concorso ogni anno cresce sempre più. Un sentito ringraziamento al sindaco Alessandro Grando, all’assessore Turismo e spettacolo Marco Porro, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che collaborano per la realizzazione di questo progetto che sarà fruibile anche ai concorrenti sordi, merito di una interprete Lis della lingua dei segni».

