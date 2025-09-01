Un ospite d’eccezione questa sera per il trasporto della minimacchina del centro storico. Ad assistere al primo “Sollevate e fermi” di Eterna c’era anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. «Sono un abitante acquisito della Tuscia – ha detto – E’ un grande regalo poter assistere a questo magnifico rito». Il ministro la sera del 3 settembre assisterà anche al trasporto di Dies Natalis.

Tornando al trasporto della minimacchina, il Comitato centro storico lo ha dedicato a Leonardo Cristiani, il minifacchino di 15 anni morto a giugno in un incidente con la moto in viale Trieste, e a Francesco Romagnoli, farmacista e membro del Comitato scomparso a maggio a soli 43 anni, stroncato da un malore durante una pedalata.