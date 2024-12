CIVITAVECCHIA – Alle ore 20, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incendio auto in via Licinio Refice, precisamente nella zona di Borgata Aurelia. La situazione, seppur potenzialmente pericolosa, è stata gestita con tempestività ed efficacia dagli uomini della Bonifazi.

L'equipaggio della 17A si è subito messo al lavoro per estinguere l’incendio, a bruciare una minicar. Grazie alla prontezza d'intervento dei soccorritori, il fuoco è stato circoscritto in tempi rapidi, impedendo che si propagasse e causasse danni maggiori al cortile e alle abitazioni circostanti.

La tempestività degli uomini della Bonifazi ha impedito che la situazione degenerasse. Non si registrano feriti. Resta da capire cosa abbia scatenato l'incendio del mezzo, completamente distrutto, le cui cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia.

