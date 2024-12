Dalle prime ore di questo pomeriggio sono in corso le ricerche di una persona dispersa nel lago di Bolsena. Secondo quanto si è potuto apprendere si tratterebbe di un militare dell’Aves. Il fatto è accaduto nelle acque antistanti Capodimonte. Pare che fosse in corso un’esercitazione. Durante l’addestramento il militare si sarebbe immerso e non sarebbe più riemerso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gradoli e due elicotteri che stanno volando a bassa quota per perlustrare l’area nel tentativo di individuare il giovane militare. Presenti sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118.

SEGUONO AGGIORNAMENTI