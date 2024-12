CIVITAVECCHIA – Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale. Ventisei persone su due barchini "inadatti alla navigazione” sono state tratte in salvo dall’equipaggio di Sea Eye 4.

A lanciare l’sos ancora una volta era stata Alarm Phone, segnalando la presenza delle imbarcazioni in difficoltà. Tra i naufraghi salvati ci sono quattro minori non accompagnati. «Tre di loro provengono dalla Siria devastata dalla guerra civile. Complessivamente i siriani sono 13», dicono dall’ong. La Sea Eye 4 si sta dirigendo verso Civitavecchia, il porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei migranti.