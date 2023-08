CIVITAVECCHIA – Nuovo sbarco di migranti a Civitavecchia. Lo scalo cittadino è stato assegnato come destinazione alla nave della ong spagnola Open arms che arriverà non prima di tre giorni.

«Dopo aver soccorso 24 persone – scrivono dalla ong sui social -, abbiamo ricevuto l’avviso di altre due imbarcazioni in difficoltà. Abbiamo provato ad arrivare in tempo, ma le autorità italiane ci hanno informato che sarebbero intervenuti i libici. Al nostro arrivo, abbiamo potuto solo osservare il fumo dell’imbarcazione vuota andata a fuoco. La nostra nave si dirige ora verso Civitavecchia, porto assegnato per le 24 persone soccorse. Dopo 5 giorni alla deriva, saranno costrette a navigare ancora».

