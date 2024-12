CIVITAVECCHIA – È Civitavecchia il porto assegnato all’Ocean Viking per lo sbarco dei 25 naufraghi, tra cui 5 minori soli, soccorsi dopo un sos lanciato da Alarm Phone.

«Sono stati in mare per quattro giorni, in balia di vento e onde», dice Sos Mediterranee, chiedendo alle autorità un porto più vicino «per evitare altri 2 giorni e mezzo in nave che prolungano il loro già estenuante viaggio».

I migranti, partiti da Sabrata in Libia, prima di essere soccorsi nell’area in cui le zone Srr tunisina e maltese si sovrappongono, hanno trascorso quattro giorni in mare con una sola bottiglia di acqua a testa.

