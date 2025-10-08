LADISPOLI – «Bisogna investire di più sulla sicurezza stradale». L’appello è dell’associazione Ladispoli Sostenibile riguardo a molte zone del centro urbano. «Questo atteggiamento del comune – è la critica – costituisce un grave pericolo per pedoni e biciclette. Abbiamo effettuato un giro soprattutto nelle zone del centro. L’articolo 208 del codice della strada prevede appunto che una parte delle somme incassate dalle multe siano investite nella sicurezza e citiamo». Ladispoli Sostenibile elenca le spese. «Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti – prosegue la nota - è destinata in misura non inferiore a un quarto, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente. Si tratta di un almeno un milione e 750mila mila euro. In sostanza quasi due milioni con i quali si potrebbe procedere ad interventi come nuovi attraversamenti con presenza di dossi rialzati, strisce pedonali, magari illuminate, o segnaletica verticale che non sono stati spesi ed investiti per l'ammodernamento delle strisce pedonali. Il numero degli incidenti in città è molto elevato».

