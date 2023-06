«Insieme contro ogni forma di abbandono»: a Viterbo una giornata di microchippatura gratuita promossa da Lav e sostenuta da L’Erbolario, con il patrocinio del Comune di Viterbo.

L’iniziativa si svolgerà domani, sabato 17 giugno a Piazza della Rocca, dalle 10.30 alle 17.

L’assessore Elena Angiani nel corso della conferenza stampa di presentazione ha ricordato che già l'anno scorso, il 1 settembre, era stata proposta una manifestazione dedicata alla microchippatura degli amici a quattro zampe. «Stavolta il Comune metterà a disposizione di Lav i microchip acquistati in passato sperando di usarli tutti. Ci auguriamo di avere sempre più partecipazione ad appuntamenti del genere, volti a ridurre la lotta al randagismo. In questi giorni - ha poi aggiunto - siamo al lavoro per affidare direttamente le adozioni alle associazioni del settore».

Maria Grazia Pompei (Lav Viterbo) ha spiegato che tra gli obiettivi primari dell'associazione c’è proprio quella di promuovere la corretta convivenza tra animali famigliari ed essere umano. «Abbiamo già sperimentato iniziative così nel sud Italia e siamo felici di ripartire anche quest'anno con il tour per il microchip e le sterilizzazioni. - ha detto - Questo fine settimana riprendiamo con Viterbo, Prato e Bari, poi fino alla fine del 2023 altre nove saranno le città coinvolte in tutta Italia.

Si tratta di una misura volta a contrastare l’abbandono e il randagismo che spesso derivano anche dalla mancata sterilizzazione degli animali con gravidanze indesiderate.

Per questo abbiamo previsto la possibilità, per persone in difficoltà economica, di usufruire di una sterilizzazione gratuita per il proprio animale nei centri veterinari con cui collaboriamo».

Il consigliere delegato al benessere animale Buzzi ha spiegato che sul sito del Comune di Viterbo è possibile consultare il regolamento sulla tutela degli animali, che all’articolo 11 parla proprio della questione dell'abbandono. «Il Comune è impegnato nel promuovere la lotta al randagismo e la manifestazione di domani va in questa precisa direzione», ha sottolineato il consigliere, anticipando anche che «presto ci rivedremo anche per svolgere iniziative dedicate a cavalli e gatti, con un programma molto ampio».

«L’amministrazione si sta caratterizzando per un attenzione dettagliata a tutti i temi che riguardano il benessere animale. - ha concluso la sindaca Chiara Frontini - È un impegno che vogliamo prenderci e riteniamo che farlo sia più che doveroso».