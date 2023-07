LADISPOLI - Degli insetti piccoli, bianchi, sulle foglie di un albero in via Duca degli Abruzzi.

E la schiena di una bimba ricoperta di piccole bolle rosse, come dei pizzichi di zanzara. La denuncia, sui social, è della mamma della piccola, preoccupata per la salute della figlia.

Il pediatra, secondo il racconto della mamma, avrebbe confermato che si tratta di «pizzichi di insetti» e così il sospetto che possa essere quell'albero, vicino alle finestre di casa, a causare il problema, nella donna si è rafforzato ancora di più, nonostante qualcuno affermi che "i parassiti delle piante, che siano afidi, acari o cocciniglia, non sono assolutamente dannosi per l'uomo. L'unica a risentirne è la pianta colpita".

E non è escluso che altri alberi siano nelle stesse condizioni.

Colpa o no, la richiesta della donna è solo una: un intervento da parte degli enti competenti per un intervento sull'albero "incriminato", così da "liberare" quantomeno la sua abitazione e così, forse, risolvere il problema della piccola.

