LADISPOLI - «Mi hanno clonato il profilo: c’è un altro me». Riccardo Agrest, quasi omonimo del preside della scuola Corrado Melone di Ladispoli, è apparso improvvisamente su Facebook. Uno scherzo di pessimo gusto, oppure un tentativo di destabilizzare il vero Riccardo Agresti, dirigente di uno degli istituti comprensivi più grandi del comprensorio. Lui stesso mette in guardia i suoi contatti social. «Carissimi amici, non so quale burlone si sia divertito a creare una pagina falsa utilizzando una mia foto vera – scrive il preside - ma inserendo il mio cognome senza la finale. La cosa mi lusinga perché evidentemente mi si ritiene popolare, ma diffidate da ciò che vi viene riportato, non proviene da me e non ho idea di cosa vi scrivano o invitino a fare. Probabilmente tenteranno di scaricarvi un qualche virus chiedendovi di cliccare da qualche parte». Poi l’appello: «Togliete l’amicizia che avete dato al gestore di questa pagina – aggiunge – poiché non sono io e non sono nato nella data indicata. La mia vera pagina è quella dove trovate mie foto di viaggi, condivisioni di attività scolastiche, condivisioni di pensieri legati al mio modo di vedere la società e nessuna pubblicità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA