I carabinieri della Stazione di Civita Castellana, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato a piede libero un 27enne italiano che su Facebook aveva pubblicato una pagina di annunci per la vendita di falsi biglietti per il concerto di Tedua, intascando la somma di 100 euro, per due biglietti pagati tramite ricarica di carta prepagata.

Gli accertamenti effettuati presso l’istituto emittente hanno permesso di risalire al suo intestatario che è stato denunciato.