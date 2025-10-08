CIVITAVECCHIA – La polemica sul cantiere del Mercato non si spegne e, anzi, lascia intravedere nuovi slittamenti rispetto agli annunci delle scorse settimane. Dopo il caso «gazebo» — montati per il trasferimento degli operatori in piazza XXIV Maggio e smontati in meno di 24 ore per il vento — e i chiarimenti dell’assessore al Commercio Enzo D’Antò («strutture fornite a titolo gratuito dalla ditta aggiudicataria»), arriva la controreplica dell’ex assessore Dimitri Vitali.

«L’assessore non faccia il gioco delle tre carte: la ditta prende i soldi dai 3 milioni dell’appalto, sono sempre fondi pubblici», afferma Vitali. Che aggiunge: «La società vincitrice avrebbe accettato con riserva perché ritiene ci sia un errore progettuale messo per iscritto. In tal caso servirebbe una variante in corso d’opera e il Comune dovrebbe metterci risorse proprie. Se è vero, è un problema enorme: prima di spostare i commercianti si chiarisca questa criticità e la ditta quantifichi la variante. Se non è così, mi auguro che il Comune mi smentisca».

Nel frattempo si attende l’installazione delle strutture più pesanti, acquistate direttamente dal Comune: secondo quanto trapela, i nuovi gazebo dovrebbero essere montati già dalla prossima settimana. Solo dopo il trasferimento completo dei banchi potrà partire il restyling dell’area, che non sarà avviato finché la ricollocazione non sarà effettiva.

