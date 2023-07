CIVITAVECCHIA – «Se non ce lo facciamo da soli le cose non ce le fa nessuno, grazie». Lo dice un operatore del mercato in un video che sta facendo il giro dei social perché mostra il commerciante pulire l’ingresso dell’ittico al posto di chi dovrebbe farlo per lavoro. Un video in cui si chiede perché nelle altre strade possano passare le spazzatrici mentre al mercato si debbano sempre avere marciapiedi e strade sporchi. Una giusta lamentela che fa seguito a decine e decine di foto che mostrano da settimane la sporcizia e il degrado in cui è immersa l’area del mercato storico cittadino. Dai Lavori pubblici dell’assessore Daniele Perello, però, arriva una buona notizia, sono arrivate infatti le zanzariere che ora saranno montate all’interno dell’ittico in modo da impedire l’accesso a gabbiani e piccioni.

