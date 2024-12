SANTA MARINELLA - L’amministrazione comunale ha, da tempo, indirizzato risorse e soprattutto la massima attenzione nel risolvere alcune problematiche che interessavano la frazione di Santa Severa. E lo testimonia il fatto che lo stesso sindaco Tidei, non si è sottratto ad un incontro diretto con cittadini e villeggianti per ascoltare le loro istanze e dare nel concreto risposte e prevedere interventi mirati e risolutivi. Sono stati, ad esempio, intensificati i controlli anche da parte della Polizia locale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e si sta facendo pressing sulla Gesam affinchè assicuri una più accurata pulizia delle strade.

Dunque, il vice sindaco Gaetani, risponde alle proteste del comitato Voce ai Cittadini. “Mi dispiace - afferma il vice sindaco Roberta Gaetani - che si parli di incuria e disinteresse quando è esattamente il contrario, perché è proprio su Santa Severa che stiamo investendo, per la riqualificazione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già appaltati. Per quanto riguarda il verificarsi di alcuni furti e la maggiore richiesta di sorveglianza e sicurezza, già nel mese di luglio, nel corso dell’assemblea pubblica che si è svolta in Piazza Roma, il sindaco Tidei ha ricordato che in passato ha ripetutamente segnalato agli organi competenti la necessità di aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nel periodo estivo. Il Comune, attraverso la Polizia locale, fa il massimo per quanto di sua competenza ma non può intervenire nelle ore notturne dove la sicurezza, il pattugliamento e il contrasto alla criminalità. devono essere assicurati da Polizia di Stato e Carabinieri che comunque ci risulta che con gli uomini e i mezzi a disposizione stanno garantendo come sempre il massimo impegno a tutela della popolazione”. Anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, ha voluto elencare tutte le opere appaltate che interesseranno Santa Severa. “Numerosi sono gli interventi programmati sulla frazione – commenta Amanati - dal rifacimento delle strade, alla pubblica illuminazione, dalla segnaletica all’implementazione del sistema di videosorveglianza. Entro la prima decade di settembre saranno avviati i lavori di rifacimento del manto stradale in Piazza Garda, Via dei Normanni, il tratto di Via della Monacella tra Piazza Roma e Via Olimpo ed il piazzale antistante la Farmacia. Per quanto riguarda invece l’illuminazione, a giorni Enel provvederà alla sostituzione di tutte le lampade pubbliche dislocate lungo la cittadina. Un progetto importante dal punto di vista della sicurezza sarà l’implementazione della videosorveglianza con l’installazione di ulteriori 46 telecamere che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti sul territorio, al fine di prevenire atti vandalici, furti o discariche abusive. In merito alla stazione ferroviaria – conclude Amanati – è in corso uno studio di fattibilità da parte di Ferrovie dello Stato che riguarda, sia la completa ristrutturazione della stazione che la possibilità di realizzare un prolungamento del sottopasso pedonale per collegare la stazione a Santa Severa Nord. Allo stesso tempo, abbiamo raggiunto un accordo per la cessione, in comodato gratuito, dell’area adiacente per la realizzazione di un grande parcheggio da destinare ai numerosi pendolari. Comunico inoltre che, grazie ai buoni rapporti istituzionali, Anas sta valutando la possibilità di realizzare una rotatoria e annessi camminamenti pedonali all’incrocio con Via del Castello, proprio per mettere in sicurezza i tanti pedoni che si recano all’interno del maniero o sulla spiaggia di Santa Severa. Quindi non vi è alcuna dimenticanza su Santa Severa, ma soltanto la volontà di risolvere i problemi, rispettando i tempi burocratici e le normative. Il nostro impegno sarà visibile a breve”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA