ALLUMIERE - Un’importante esperienza di crescita e formazione europea per una giovane eccellenza di Allumiere. Mascia Vela, attivista e giovanissima tesserata del PD di Allumiere, è atterrata a Bruxelles per partecipare alle giornate di formazione promosse da PD Europa per il progetto “Tutta un’altra Europa”. Un’occasione unica per approfondire temi fondamentali legati al futuro dell’Unione Europea, ai diritti, alla sostenibilità e alla partecipazione attiva dei giovani nella costruzione del progetto europeo. Un percorso formativo e politico che mira a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni comunitarie, in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole. A esprimere entusiasmo e orgoglio per la partecipazione di Mascia è il circolo del PD di Allumiere: “Lavorare tra la gente, sul territorio, con i giovani e le giovani: è questa la nostra missione. Siamo emozionati e felici perché Mascia Vela è a Bruxelles per vivere un’esperienza straordinaria. Ringraziamo l’europarlamentare Camilla Laureti per aver coinvolto il nostro circolo in questa significativa opportunità. Esserci è fondamentale, per il nostro futuro e quello delle nuove generazioni.” Un messaggio che sottolinea l’importanza del radicamento territoriale e del sostegno ai giovani come leve fondamentali per il rinnovamento politico e culturale. A Mascia Vela, esempio di impegno e passione, va l’augurio di buon lavoro e di una formazione ricca di stimoli e visioni, con la certezza che esperienze come questa possano arricchire non solo la sua crescita personale, ma anche quella dell’intera comunità di Allumiere.

