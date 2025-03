CERVETERI – Una macellaia a Parigi. Oggi la 27enne Martina Sera sarà con la nazionale azzurra per sfidare le altre nazioni. Una kermesse internazionale sempre più importante. Con la sua famiglia gestisce un’attività proprio a Cerveteri e nel tempo le sue abilità sono cresciute, tanto da mettersi in mostra e guadagnarsi il pass per la competizione che mette in mostra l’arte della macelleria artigianale a livello mondiale, dimostrando con una gara sportiva quanta complessità, abilità e forza siano richieste in questo lavoro. La World Butchers’ Challenge 2025 si svolgerà in terra francese e tutti faranno il tifo per questa ragazza sempre sorridente dietro al bancone. Arriva per Martina il messaggio istituzionale della sindaca. «Forza Martina, Cerveteri è con te! – scrive Elena Gubetti – Parliamo di un talento incredibile, unica donna nella sua categoria, che porterà in gara preparazioni ispirate agli Etruschi e alla nostra Cerveteri, unendo tradizione e innovazione in una competizione di altissimo livello. Il World Butcher Challenge è la più prestigiosa competizione internazionale di macelleria, una vera e propria Coppa del Mondo dove i migliori macellai del mondo si sfidano in abilità tecniche, creatività e presentazione. Un evento unico che celebra l’eccellenza e l’arte della macelleria». La gara sarà trasmessa in diretta su YouTube, Instagram e Facebook del World Butcher Challenge, e Martina sarà in gara oggi alle 9. «Essere a Parigi è già una vittoria, ma noi sappiamo che farà brillare Cerveteri ancora di più». ©RIPRODUZIONE RISERVATA