SANTA MARINELLA – “L’arrivo della commissaria prefettizia ha segnato la fine inequivocabile di un’era politica a Santa Marinella. Tuttavia, rimangono ancora in piedi alcune roccaforti di quella gestione che ha portato la città alla situazione attuale”. A dirlo è il civico Stefano Marino che parte dal consiglio di amministrazione della Santa Marinella Servizi. “La partecipata comunale – continua Marino - braccio operativo fondamentale per la gestione del decoro e dei servizi cittadini, è attualmente guidata da un organo che è espressione diretta della politica operata dalla precedente amministrazione. Una governance nata non da procedure meritocratiche, ma da logiche di spartizione partitica che oggi non hanno più alcuna ragion d’essere. Non giriamoci intorno, quel consiglio di amministrazione è figlio di una stagione politica fallita e ormai conclusa. Rimanere incollati a quelle poltrone, ora che i referenti politici che li hanno nominati sono andati a casa, è un atto di ostinazione che non fa il bene della città. Chiediamo ai membri del Cda un atto di dignità, presentare re dimissioni spontaneamente. Non costringere la nuova Commissaria a dover gestire l'imbarazzo di una convivenza forzata con figure politicizzate che nulla hanno a che spartire con la gestione tecnica e neutrale necessaria in questa fase. Il nostro appello è chiaro, dimettetevi. Togliete dall'imbarazzo l'istituzione e permettete l'ingresso di figure tecniche e competenti. La Santa Marinella Servizi deve smettere di essere un parcheggio della politica e tornare ad essere un'azienda al servizio dei cittadini. Le poltrone passano, la dignità professionale resta, dimostrate di averla. La lista civica Io Amo Santa Marinella auspica dunque un rapido azzeramento dei vertici della partecipata, per consentire alla gestione commissariale di operare con mani libere e di individuare le migliori risorse del territorio basandosi esclusivamente sulla competenza”.