MARI (FDI): «LA REGIONE FINANZIERA’ LA PARTE DI SUA COMPETENZA PER L’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI SANTA MARINELLA»

S. MARINELLA - «Riavvicinare la sanità pubblica al cittadino, è una delle missioni che la giunta Rocca si è data fin dal suo insediamento. Grazie alla sinergia con il governo Meloni, a distanza di due anni, gli utenti dei servizi sanitari del quadrante nord della provincia di Roma ne potranno avere prova concreta». A dirlo è la consigliera regionale del Lazio e presidente della commissione consiliare Affari europei e internazionali e la cooperazione tra i popoli Emanuela Mari. «Tra i finanziamenti prodotti in queste ore attraverso il lavoro dell’assessorato alla Sanità – continua la Mari - la cui competenza è tenuta dal presidente, vi è infatti la conferma per gli ospedali di Comunità di Santa Marinella ed Anguillara. Si tratta di due interventi che non sono certo di facciata, visto che parliamo di investimenti complessivi per milioni di euro. Ebbene, la Regione Lazio ha fatto il suo, finanziando la parte di competenza e quindi trasmettendo in tempi utili tutti gli atti al Ministero della Salute e all’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi Pnrr. Continueremo a seguire l’iter anche di queste opere pubbliche destinate ad elevare gli standard dell’erogazione dei servizi nella Asl Roma 4”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA