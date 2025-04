LADISPOLI – Oltre 130 chili di rifiuti raccolti, di cui 35 di plastica, 102 di indifferenziata e un chilo di vetro dal tratto di Marina San Nicola. Torna a in grande stile “Adotta una spiaggia”, progetto a sostegno dell’ambiente promosso sulla costa dall’associazione Marevivo. La campagna nazionale fa tappa nella frazione balneare e riguarda la pulizia dell’arenile da parte dei volontari pronti a raccogliere i rifiuti muniti di rastrelli, sacchetti e tanta pazienza. La mega bonifica stagionale, in sinergia con il comune di Ladispoli (era presente il consigliere e delegato alle Aree protette Filippo Moretti), prevede attività di pulizia, monitoraggio, tutela e valorizzazione delle spiagge italiane ed è stata rinnovata per il quinto anno consecutivo con la collaborazione con Pellicano Hotels. «Tale iniziativa – spiega Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo – significa prendersi cura di un tratto di costa durante tutto l’anno, non solo nei mesi estivi. Questa partnership ha portato a risultati straordinari: dal 2021 a oggi, oltre 700 persone hanno partecipato al piano di Marevivo, rimuovendo la sporcizia dalle spiagge adottate, che altrimenti sarebbe finiti in mare. La salvaguardia del nostro pianeta è una responsabilità condivisa, che deve essere sostenuta da ogni settore, compreso quello imprenditoriale. Sostenibilità, innovazione e impegno sociale devono andare di pari passo per garantire un futuro più sano al nostro mare e alla sua ricca biodiversità». Circa 30 le spiagge adottate in tutta la Penisola dove sono stati raccolti quasi 60mila chilogrammi di rifiuti lungo 54 chilometri di coste, sensibilizzando anche i cittadini sull’immenso patrimonio naturalistico ed ecologico del Belpaese.

