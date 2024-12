CIVITAVECCHIA – Brutta sorpresa questa mattina per gli studenti dell’Istituto Marconi di Civitavecchia che hanno trovato un topo morto in bagno.

A lanciare l’allarme è la Rete degli studenti medi di Civitavecchia che chiama ragazzi e ragazze di tutti gli istituti superiori cittadini a raccolta per una protesta, domani alle 8 davanti ai cancelli del Marconi, contro le condizioni igienico sanitarie di molti istituti cittadini.

Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle difficoltà che gli studenti della scuola vivono. A fine febbraio, infatti, era già stato evidenziato proprio dai ragazzi della Rete come l’istituto cadesse a pezzi tra termosifoni spenti a causa della caldaia rotta, infiltrazioni nelle classi e pozzanghere dopo il maltempo di questi giorni rendono difficile la vita di ragazzi e ragazze dell’istituto.

Problematiche, purtroppo, comuni e quasi ataviche per l’edilizia scolastica cittadina, soprattutto per gli istituti superiori che ormai da anni necessitano di interventi più impattanti rispetto alla manutenzione spot o “toppa” per andare avanti un altro anno.

Questa mattina la brutta sopresa, il cadavere di un topo in bagno, e i ragazzi dicono stop. Domani alle 8 la protesta.

