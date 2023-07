Mara Venier è pronta ad affrontare una nuova edizione di “Domenica In” che come sempre la vedrà impegnata ogni settimana in diretta su Rai 1.

Il format fortunatissimo della zia più amata d'Italia continua a decollare tra interviste, emozioni e l'arrivo dei personaggi più amati del momento della musica e dello spettacolo italiano. Questa volta, però, prima di affrontare la nuova stagione televisiva Mara ha deciso di cominciare la sua estate all’Hotel Saluts Terme del capoluogo per un weekend di relax immersa tra la natura e alla ricerca della pace interiore. Le terme sono la soluzione ideale per chi ama il relax e la natura. Le acque termali hanno infatti un grande potere rigenerante per mente e corpo in qualsiasi periodo dell'anno. Con l'arrivo dell'estate l'esperienza rilassante alle terme diventa ancora più magica se inserita in un contesto naturalistico proprio come quello che ha scelto la conduttrice di Rai 1. Non è la prima volta che la conduttrice soggiorna all’Hotel Salus Terme, struttura che vanta anche un giardino curato nei minimi dettagli dove sorgono vasche idromassaggio e piscine con acqua geotermica. Non manca la palestra e una Spa in cui lasciarsi coccolare tra massaggi e trattamenti che hanno l’obiettivo di rigenerare la mente e il corpo. Gli scatti pubblicati sul profilo Instagram da 2 milioni e mezzo di followers